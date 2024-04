Motociclista regio encuentra dinero tirado en Garza Sada

Un motociclista regio compartió con sus seguidores el momento en que se encontró con varios billetes tirados en plena avenida Garza Sada al sur de Monterrey.

El motociclista circulaba sobre un paso a desnivel en dirección a la Carretera Nacional antes de llegar a su cruce con la avenida Revolución.

Según su relato, en el trayecto se percató de la presencia de los billetes por lo que decidió retornar para luego detenerse en el carril de alta velocidad, arriesgando su vida y la de otros conductores.

"Como todos saben y están en lo correcto lo que yo hice está demasiado mal no lo hagan ustedes. Me percaté que no vinieran muchos carros y como pueden ver me arriesgué mucho. Y sí, ya critíquenme acepto mi error", se lee en el video.

En un video compartido en TikTok, el joven asegura que no es mentira y se muestra recogiendo los billetes de 50 y 100 pesos tirados en la orilla.

Después muestra varios billetes en su mayoría de 100 pesos y señala que en total recogió la cantidad de 3200 pesos.

"Me encontré dinero en Garza Sada qué felicidad"... "En total fueron 3,220 pesos salió pa' la carnita asada", se lee en la descripción del video.

El video presuntamente fue grabado en fin de semana ya que entre semana es mayor la carga vehícular a la que se aprecia en las imágenes.

El video cuenta con más de 130 mil reproducciones en la cuenta de TikTok: @kn.oxxilocos.

Los usuarios que reaccionaron al video expresaron sus deseos con tener la misma suerte de encontrarse dinero, otros más contaron sus propias experiencias.

"Entonces los sueños si se hacen realidad", "Bendición. Ya quisiera yo mínimo 100$", "Que suerte la tuya bro felicidades salió para la carlita y un 12 jajjaa", "No te los encontraste son bendiciones Dé Dios", "Con razón cuando llegue a coppel me faltaban 3,200 pesos para el abono, donde te puedo ver we, aún hay gente buena en este mundo".

