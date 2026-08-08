Motociclista queda grave tras choque con auto de plataforma

Un motociclista resultó gravemente lesionado tras chocar con un vehículo de plataforma en Monterrey y fue trasladado al Hospital Universitario.

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Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la noche del jueves en calles del municipio de Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 23:40 horas en el cruce de la avenida Rodrigo Gómez y Río de la Plata, en la colonia Central, donde se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades de vialidad.

Al arribo de los elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el sitio ya se encontraban oficiales de Movilidad de Monterrey, policías municipales y una ambulancia de la Cruz Roja, quienes brindaban atención a los involucrados.

De acuerdo con el reporte, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue estabilizado por paramédicos y posteriormente trasladado al Hospital Universitario, donde recibiría atención médica ,por una lesión en la zona media del rostro.

En el accidente participó un automóvil MG5 color rojo, el cual operaba como vehículo de la plataforma Uber.

Asimismo, una mujer de 26 años de edad, quien viajaba como usuaria del vehículo de plataforma, fue valorada por los cuerpos de emergencia al presentar lesiones leves, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Una vez descartados riesgos en la zona, los rescatistas concluyeron las labores de atención y la escena quedó bajo resguardo de Movilidad de Monterrey, corporación que realizó el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.