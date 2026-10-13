Motociclista pierde la vida tras ser embestido en San Nicolás

Trascendió que el occiso, quien hasta el momento no ha sido identificado, se impactó contra un vehículo de carga pesada y posteriormente fue embestido

Un motociclista que circulaba sobre las calles del municipio de San Nicolás perdió la vida tras chocar con una unidad de carga pesada.

El accidente ocurrió sobre la avenida De La Aurora

El deceso ocurrió sobre la avenida De La Aurora, donde testigos alertaron a las autoridades del accidente vial; quienes al llegar al lugar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que el occiso, quien hasta el momento no ha sido identificado, se impactó contra un vehículo de carga pesada y posteriormente fue embestido por otro vehículo.

Elementos de auxilio intentaron reanimarlo sobre la vía pública; sin embargo, ya no se pudo hacer nada por el hombre.

Autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Hasta el momento se desconoce si ambos conductores de las unidades involucradas fueron detenidos; las autoridades investigan los hechos para deslindar responsabilidades.