Motociclista pierde la vida tras ser arrollado por un tráiler

De acuerdo con autoridades, el siniestro ocurrió en la citada vía, en el sentido de sur a norte, específicamente a la altura del Portal de las Salinas y Cimazul

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un motociclista perdió la vida este miércoles luego de que chocara con una camioneta y posteriormente fue arrollado por un tráiler sobre la carretera Monterrey-Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió en la citada vía, en el sentido de sur a norte, específicamente a la altura del Portal de las Salinas y Cimazul, en la ya mencionada localidad.

Hasta el lugar arribó personal de Protección Civil y Bomberos de Ciénega de Flores, quienes informaron que el hombre chocó con una camioneta tipo van, por lo que cayó de la motocicleta y posteriormente fue arrollado por un tráiler. Los conductores de ambos vehículos se dieron a la fuga.

Además, su vehículo quedó atorado en un camión de transporte de personal, el cual sí se detuvo y notificó a las autoridades sobre el incidente.

En el lugar todavía está la presencia de los cuerpos de auxilio, quienes continúan realizando las diligencias correspondientes. Además, se exhorta a los automovilistas a que extremen precauciones o busquen rutas alternas para evitar retrasos, pues la vía se encuentra cerrada.