Motociclista pierde la vida tras ser aplastada en Cadereyta

Los cuerpos de emergencia señalaron que la víctima presentaba una lesión craneoencefálica severa producto del atropello, lo que le causó una muerte instantánea

Una joven mujer perdió la vida de manera trágica la tarde de este día, luego de ser arrollada por una unidad de carga pesada en la carretera Cadereyta-Juárez, a la altura del paso de la autopista, en las inmediaciones de la zona conocida como la capilla de San Judas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y testimonios en el sitio, la víctima es una mujer de entre 25 y 30 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta al momento del percance.

Así fue el suceso

Fuentes policiales indicaron que, según las investigaciones preliminares, un tercer vehículo habría estado involucrado en el accidente. Se presume que la motociclista intentó realizar una maniobra para esquivar a dicho vehículo, lo que provocó que perdiera el control y terminara bajo las ruedas de un camión de volteo que circulaba por la vía.

Tras el impacto, la mujer quedó atrapada debajo de la unidad de carga. Elementos de Protección Civil de Cadereyta arribaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al realizar la revisión de los signos vitales, confirmaron que la joven ya había fallecido.

Causa del deceso

Los cuerpos de emergencia señalaron que la víctima presentaba una lesión craneoencefálica severa producto del atropello, lo que le causó una muerte instantánea en el lugar de los hechos.

La zona fue acordonada por elementos del departamento de Vialidad y Tránsito de Cadereyta, quienes resguardaron el perímetro para permitir las labores de los servicios periciales.

El tráfico en la zona se vio afectado durante varias horas mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades ya trabajan en la identificación oficial de la fallecida y en el deslinde de responsabilidades para determinar la situación legal de los conductores participantes.