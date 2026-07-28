Motociclista pierde la vida en accidente en Santa Catarina

Tras el impacto sufrió una grave lesión abdominal, rápidamente personas llamaron a los cuerpos de emergencia, arribando una unidad de Cruz Roja para su atención

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Un hombre murió luego de estrellar su motocicleta contra un camión que se encontraba estacionado en la colonia Hacienda El Palmar en Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Hacienda Santa María, metros antes de su cruce con la avenida de la Industria, donde el camión se encontraba estacionado a un costado de la vía.

Motociclista se impacta contra la parte trasera del camión

El joven identificado como Adrián Manuel Núñez Flores, de 21 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta color rojo, se impactó en la parte trasera, saliendo proyectado hacia la banqueta.

Tras el impacto sufrió una grave lesión abdominal, rápidamente personas llamaron a los cuerpos de emergencia, arribando una unidad de Cruz Roja para su atención, dándole al joven al menos 10 ciclos de RCP; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Buscarán cámaras para esclarecer el accidente

Al lugar llegaron elementos de policía municipal, quienes acordonaron la zona, en espera de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo.

Se comenzará con la búsqueda de cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos, y determinar responsabilidades, en el lugar también se hicieron presentes familiares de la víctima.