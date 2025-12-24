Motociclista pierde la vida en accidente en General Terán

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, quedando a cargo las autoridades correspondientes, quienes realizaron el acordonamiento del área

Cuerpos de auxilio del Municipio de General Terán atendieron el reporte de un accidente tipo motocicleta en la comunidad Hacienda Las Anacuas.

En el lugar participó un hombre de aproximadamente entre 20 y 35 años de edad. A la llegada de los cuerpos de auxilio, paramédicos de Protección Civil Municipal valoraron al joven, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

El occiso circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika, modelo 125Z, color azul con negro.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, quedando a cargo las autoridades correspondientes, quienes realizaron el acordonamiento del área y el levantamiento de información para la identificación del occiso y la determinación de las causas del hecho.