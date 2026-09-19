Motociclista muere tras ser atropellado por camión en Monterrey

El conductor de la Ruta 234 fue detenido tras impactar al repartidor en el cruce de las calles Carlos Salazar y Porfirio Díaz.

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Un motociclista perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de la Ruta 234, en calles del centro de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de Carlos Salazar y Porfirio Díaz, donde el hombre, de entre 30 y 35 años, quedó tendido sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era repartidor de una óptica y, tras el impacto, quedaron restos de mercancía sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio, mientras que paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración del motociclista; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El conductor del camión de la Ruta 234 quedó detenido mientras se determina su responsabilidad en los hechos.

En estos momentos, elementos de Servicios Periciales arriban al lugar para iniciar con las labores correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.