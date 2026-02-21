Motociclista muere tras ser arrollado en Escobedo

El conductor de un camión que circulaba por la zona no logró frenar a tiempo y terminó arrollándolo con las pesadas llantas de la unidad

Un motociclista perdió la vida de manera trágica luego de sufrir un accidente vial mientras circulaba por el Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo.

La víctima, un joven conductor que hasta el momento no ha sido identificado, falleció de forma inmediata tras ser arrollado por un camión de carga.

El fatal percance se registró cuando el motociclista transitaba por el Libramiento Noreste, después del cruce con la carretera a Colombia, en dirección hacia el oriente.

Así ocurrió el percance

De acuerdo con testigos en el lugar, el joven circulaba a exceso de velocidad cuando, al descender de un paso elevado, perdió el control de su unidad y terminó proyectado contra la carpeta asfáltica.

Personas que presenciaron el accidente señalaron que el motociclista cayó de manera violenta sobre la vialidad, quedando tendido en uno de los carriles de circulación.

Segundos después, el conductor de un camión que circulaba por la zona no logró frenar a tiempo y terminó arrollándolo con las pesadas llantas de la unidad, lo que provocó lesiones de extrema gravedad.

Arriban autoridades y servicios periciales

Tras el reporte del accidente, al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes realizaron una rápida valoración del motociclista; sin embargo, lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil, quienes se encargaron de asegurar el área y abanderar el tráfico para evitar nuevos accidentes, debido a la intensa carga vehicular que se registró en esta importante vía de comunicación.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El camión involucrado fue retenido mientras se desarrollaban las investigaciones, y el conductor fue llevado ante el ministerio público para rendir sus declaraciones.