Motociclista muere tras impactarse contra pipa en Escobedo

En la zona permanecieron familiares y compañeros del hombre, quien no fue identificado; únicamente se informó que presuntamente laboraba como repartidor

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Un motociclista luego de impactarse contra una pipa en el municipio de Escobedo.

Motociclista se impactó contra la parte trasera

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo de la Amistad, metros antes de su cruce con la avenida Gasoducto, en la colonia Villa Castello.

Presuntamente, la motocicleta vendría circulando cuando no se percató de la presencia de la pipa, impactándola en la parte trasera, lo que provocó el hombre saliera disparado a un costado con diversas lesiones, junto a su motocicleta y casco.

Rápidamente al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, quienes intentaron brindar la atención médica al hombre, sin embargo, luego de minutos murió.

Elementos de movilidad de Escobedo, acordonaron la zona en espera de personal del Instituto de Criminalística y servicios periciales, para el retiro del cuerpo.

En la zona permanecieron familiares y compañeros del hombre, quien no fue identificado; únicamente se informó que presuntamente laboraba como repartidor.