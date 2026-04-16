Motociclista muere tras choque frontal al sur de Monterrey

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento del joven

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Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por una camioneta tipo pick up, tras un choque frontal registrado al sur del municipio de Monterrey, durante la tarde de este miércoles.

El hecho ocurrió en la colonia Las Estancias, sobre la carretera Parque a La Estanzuela, en su cruce con la avenida Sierra Alta, donde se reportó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

De acuerdo con información preliminar, tanto el motociclista como el conductor de la camioneta circulaban a exceso de velocidad; uno en sentido sur y el otro en sentido norte.

Al llegar al punto antes mencionado, ambos vehículos se impactaron de frente, provocando un accidente de gran magnitud.

Debido a la fuerza de la colisión, el motociclista, identificado como Jesús Felipe Delgado Espinoza, de 21 años de edad, perdió la vida de manera inmediata, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica debajo de su motocicleta.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento del joven y brindaron atención al conductor de la camioneta, quien fue trasladado a un hospital privado para su valoración médica.

Elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil trabajaron en conjunto para acordonar la zona, abanderar la vialidad y deslindar responsabilidades, ya que el tramo permaneció parcialmente cerrado, habilitándose solo un carril para la circulación.

Finalmente, personal de Servicios Periciales arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y continuar con las investigaciones a fin de esclarecer las causas del accidente.