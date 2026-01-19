Motociclista muere tras choque con auto en Ciénega de Flores

La víctima fue embestida por un conductor que presuntamente circulaba en sentido contrario y a exceso de velocidad; el responsable huyó del lugar

Una persona que circulaba a bordo de una motocicleta perdió la vida de manera trágica luego de ser impactada por un automóvil que presuntamente se desplazaba en sentido contrario sobre el bulevar Alcalá, en la colonia Villas de Alcalá, entre el primer y segundo sector, en el municipio de Ciénega de Flores.

De acuerdo con los primeros reportes, al filo de las 21:30 horas el motociclista fue sorprendido por el conductor del vehículo, quien habría invadido el carril contrario y circulaba a exceso de velocidad. Tras el impacto, el presunto responsable se dio a la fuga, dejando a la víctima sin recibir auxilio en el lugar del accidente.

Hasta el momento se desconoce si el conductor involucrado se encontraba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

Paramédicos del municipio que acudieron al sitio confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el conductor que huyó del lugar y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente.Al sitio acudieron peritos de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.