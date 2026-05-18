Motociclista muere tras chocar contra poste en Escobedo

Un hombre falleció al impactarse contra un poste; derrapó antes del choque. Autoridades acordonaron la zona y ya investigan el caso

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Un motociclista murió luego de presuntamente impactarse contra un poste de luz en el municipio de Escobedo.

El accidente se registró en el cruce de las calles República Mexicana y Benito Juárez, afuera de una tienda de autoservicio, donde quedó el cuerpo de la víctima a un costado de la motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba en una motocicleta color roja con negro cuando ocurrió el percance. Hasta el momento no ha sido identificado.

La víctima vestía tenis negros y portaba un casco azul al momento del accidente. Además, se alcanzaba a observar un raspón en uno de sus brazos, lo que indicaría que derrapó antes del impacto contra el poste.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Vial de Escobedo, mientras personal de la Fiscalía realizó las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.