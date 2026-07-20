Motociclista muere en hospital tras accidente en Montemorelos

Protección Civil, coordinados con el cuerpo de emergencia, lo trasladaron al hospital para su valoración médica de urgencias.

El conductor de una motocicleta murió al impactar contra un vehículo en carretera nacional en Montemorelos.

De acuerdo al parte de las autoridades, señalaron que el accidente se registró en la carretera nacional de kilómetro 202 a la altura de Cuatro Caminos.

Señalaron que el motociclista chocó contra un vehículo en el movimiento, resultando con lesiones graves al momento del fuerte choque.

Protección Civil, coordinados con el cuerpo de emergencia, lo trasladaron al hospital para su valoración médica de urgencias.

En ingreso por urgencias al Hospital General habrían mencionado que perdió la vida por las heridas que presentaba.

La identidad del conductor de la motocicleta quedó a reserva de las autoridades, pues esperan la llegada de agentes ministeriales, pues por las heridas que presentaba habría ingresado como No Nombre.