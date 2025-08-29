Motociclista muere en accidente sobre Abraham Lincoln

Tras la colisión, los dos tripulantes de la motocicleta salieron proyectados y cayeron violentamente sobre el pavimento. La conductora quedó prensada

Un motociclista murió y su acompañante resultó gravemente herida luego de que la unidad en la que viajaban se estrellara contra una camioneta, la noche del martes en la zona norponiente de Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de la avenida Abraham Lincoln con la avenida Castellana. Según versiones recabadas en el lugar, la camioneta intentaba incorporarse a la circulación cuando la motocicleta, que avanzaba a alta velocidad, impactó directamente contra la puerta del conductor. Testigos mencionaron que el semáforo presentó una falla al apagarse por algunos segundos, lo que habría provocado confusión y derivado en el choque.

Tras la colisión, los dos tripulantes de la motocicleta salieron proyectados y cayeron violentamente sobre el pavimento. Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja confirmaron en el sitio la muerte del motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años, mientras que la mujer que lo acompañaba fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario con lesiones de gravedad. Ambos portaban casco al momento del accidente.

La conductora de la camioneta quedó prensada tras el golpe y fue rescatada por personal de Protección Civil. Presentaba golpes en el costado izquierdo y una crisis nerviosa, por lo que fue llevada a la Clínica 21 del IMSS para su valoración médica.

Vecinos señalaron que la falla en el semáforo de ese cruce ha provocado ya varios accidentes en los últimos meses, convirtiéndolo en un punto de riesgo constante.

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaban el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes