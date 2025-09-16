Motociclista muere atropellado por tráiler en libramiento noreste

Un accidente vial cobró la vida de un motociclista, luego de ser atropellado por un tráiler sobre el libramiento noreste

Un accidente vial cobró la vida de un motociclista, luego de ser atropellado por un tráiler sobre el libramiento noreste, a la altura del kilómetro 11, aún dentro del municipio de García, en dirección hacia Santa Catarina.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima circulaba por el acotamiento cuando intentó incorporarse al carril de baja velocidad.

Sin embargo, el conductor del tráiler no logró percatarse de su presencia, arrollándolo de manera frontal.

Tanto el cuerpo del motociclista como la unidad en la que viajaba quedaron atrapados bajo las llantas delanteras del vehículo de carga pesada.

Minutos después del incidente, paramédicos arribaron al sitio y confirmaron el lamentable fallecimiento del motociclista.

También acudió personal de la Guardia Nacional para resguardar la escena.

Agentes ministeriales y servicios periciales de la fiscalía, realizaron las diligencias correspondientes y para determinar las responsabilidades en este accidente.

Debido al cierre del carril de baja velocidad, la vialidad en la zona se vio severamente afectada, generando largas filas de vehículos en dirección a Santa Catarina.

Solo el carril de alta velocidad permaneció habilitado.