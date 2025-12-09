Motociclista lesionado tras persecución en Villa Las Fuentes

El presunto delincuente resultó con lesiones en las piernas, por lo que fue trasladado a un hospital en calidad de detenido

Un motociclista provocó una persecución al intentar evadir una revisión de Fuerza Civil, que terminó cuando se estrelló contra una camioneta al sur de Monterrey. Según información extraoficial, el hombre sufrió heridas en las piernas y fue trasladado a un hospital en calidad de detenido.

El incidente se registró en la colonia Villa las Fuentes, sobre la avenida Paseo de la Luz, a escasa distancia de un punto de inspección instalado en conjunto por Fuerza Civil y el Instituto de Movilidad en la calle Senda de La Paz.

¿Qué provocó el accidente del motociclista en Monterrey?

La autoridad estatal marcó el alto al conductor, pero éste ignoró la instrucción y aceleró su unidad. Al intentar rebasar a una camioneta en circulación, ejecutó una mala maniobra que provocó el choque y lo proyectó contra el pavimento. Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

Extraoficialmente se informó que el motociclista había pasado varias veces cerca del retén a exceso de velocidad y cambiaba de ruta para evitar la inspección, lo que originó la persecución que culminó con el accidente aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

¿Qué autoridades acudieron al lugar del accidente?

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, Policía de Monterrey y Tránsito municipal para atender la situación, tomar parte del choque y asegurar al motociclista. La zona quedó resguardada mientras se realizaron los procedimientos correspondientes y se brindó atención médica al afectado.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar los puntos de revisión y a evitar maniobras peligrosas que pongan en riesgo su vida y la de terceros, recordando que la seguridad vial es responsabilidad de todos los conductores.