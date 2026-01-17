Motociclista lesionado tras derrapar en Av. Manuel L. Barragán

El joven circulaba de norte a sur, con dirección hacia el municipio de Monterrey, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar la motocicleta en la que viajaba sobre la avenida Manuel L. Barragán, a la altura de la calle Mariano Salas, en la colonia Hidalgo, en los límites de San Nicolás y Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba de norte a sur, con dirección hacia el municipio de Monterrey, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad, lo que provocó que cayera al pavimento.

Tras el accidente, el casco de seguridad quedó sobre el asfalto.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al motociclista, quien permanecía en el lugar a la espera de sus familiares para poder ser trasladado y evaluado por personal médico.

El percance ocasionó la obstrucción de un carril de circulación, debido a la presencia de las unidades de auxilio; sin embargo, autoridades informaron que una vez que se emita el parte médico se procederá a liberar la vialidad.