Motociclista lesionado tras chocar contra tráiler en Monterrey

Tras el fuerte choque, el conductor de la unidad de dos ruedas cayó sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones, principalmente en las extremidades inferiores

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en la colonia Vidriera, en Monterrey, durante las primeras horas de este jueves.

El percance se registró en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y San Nicolás, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando un tráiler perteneciente a una empresa cementera salía de un acceso.

Debido a la velocidad con la que se desplazaba, el motociclista aparentemente no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactándose de lleno contra uno de los costados de la caja del tractocamión.

Tras el fuerte choque, el conductor de la unidad de dos ruedas cayó sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones, principalmente en las extremidades inferiores, debido al impacto contra la pesada unidad.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, el lesionado fue trasladado a un hospital para una valoración médica más especializada.

A pesar de la magnitud del accidente y de los daños ocasionados a la motocicleta, las autoridades informaron que el hombre sobrevivió al impacto, aunque presentó lesiones que requirieron su hospitalización.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente, mientras que la circulación se vio afectada durante varios minutos debido a las maniobras de auxilio y al levantamiento de evidencias.