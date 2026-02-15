Motociclista lesionado tras chocar con camioneta en Monterrey

El percance ocurrió tras un choque lateral, luego de que presuntamente el motociclista realizara un cambio brusco de carril

Un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta tipo estaquita se registró sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura de la calle Balcón del Valle, en la colonia Balcones de AltaVista, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió tras un choque lateral, luego de que presuntamente el motociclista realizara un cambio brusco de carril e impactara con fuerza contra la puerta del conductor de la camioneta, dejando visible el golpe en la unidad.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta maniobró para evitar mayores daños, lo que provocó que se subiera al camellón que divide los carriles centrales de los laterales. Afortunadamente, en el sentido contrario no circulaba ningún vehículo, lo que evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves.

El más afectado fue el motociclista, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda y lesiones menores en el rostro. Fue atendido en el lugar por elementos de Protección Civil de Nuevo León y posteriormente por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron al Hospital de Especialidades No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta el momento, el lesionado no ha sido identificado.

Durante las maniobras para retirar las unidades involucradas, un carril central permaneció bloqueado a lo largo de aproximadamente 500 metros, lo que generó tráfico lento en la zona.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía de Monterrey para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.