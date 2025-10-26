Info 7 Logo
Motociclista lesionado tras accidente en Villas de San Jerónimo

Por: Diana Leyva

25 Octubre 2025, 15:28

Aparentemente un choque provocó que el motociclista saliera proyectado contra el pavimento, razón por la que sufrió lesiones de consideración

Durante este fin de semana, un motociclista resultó lesionado tra protagonizar un accidente vial en el municipio de Monterrey.

Esto sucedió sobre Anillo Periférico, a la altura de la colonia Villas de San Jerónimo, donde un joven de entre 25 y 30 años de edad, resultó lesionado tras participar en un aparente choque con un automovilista.

El afectado fue proyecto contra el pavimento sobre el carril de alta velocidad, por lo que Elementos de Protección Civil del Estado y paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Debido a las lesiones sufridas, el afectado fue trasladado hacia un hospital para corroborar su estado de salud.

 

Nota en desarrollo -

