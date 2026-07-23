Motociclista lesionado por intentar rebase imprudente en Madero

El percance ocurrió entre una camioneta Jeep color verde y una motocicleta blanca sobre la avenida Prolongación Madero en Monterrey.

Un motociclista resultó lesionado luego de realizar una maniobra peligrosa al intentar rebasar por el carril derecho.

El percance ocurrió entre una camioneta Jeep color verde y una motocicleta blanca sobre la avenida Prolongación Madero en Monterrey.

Fue a través de cámaras de vigilancia que se pudo observar cómo el joven de la motocicleta intenta sacar la vuelta a la camioneta, haciéndolo por el lado derecho del carril; sin embargo, esta da vuelta, aplastándole una extremidad.

Tras el choque, el joven continúa manejando hasta llegar a la banqueta, donde piden apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes lo atendieron al resultar con una fractura en la pierna y tobillo; tras brindarle la atención, fue trasladado al hospital 21 del IMSS.

En el lugar, elementos de la policía de Monterrey, así como el hombre, quien también recibió atención médica descartando lesiones, se quedaron en el lugar para el retiro de vehículos.