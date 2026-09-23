Motociclista impacta a adulto mayor en la colonia Roma

Por: Carlos Enríquez 22 Septiembre 2026, 07:13 Compartir

El motociclista no alcanzó a frenar y terminó impactando al peatón, tras lo cual perdió el control y cayó sobre el pavimento.

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Un motociclista y un adulto mayor resultaron lesionados luego de protagonizar un accidente vial al sur de Monterrey. El percance ocurrió sobre la avenida Garza Sada, en su cruce con la calle 2 de Abril, en la colonia Roma, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor intentaba atravesar la vialidad. El motociclista no alcanzó a frenar y terminó impactando al peatón, tras lo cual perdió el control y cayó sobre el pavimento. Como consecuencia del accidente, ambas personas resultaron lesionadas. El motociclista presentó una lesión en el tobillo derecho, mientras que el adulto mayor manifestó un fuerte dolor en distintas partes del cuerpo, principalmente en la zona cervical, por lo que los paramédicos le colocaron un collarín para su atención. Los dos lesionados fueron valorados en el lugar por los cuerpos de auxilio, mientras elementos de las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.