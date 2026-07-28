Motociclista ignora semáforo y choca contra patrulla en Monterrey

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a ambos involucrados. El motociclista presentó diversas contusiones y el oficial una lesión leve

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Un accidente entre una patrulla y una motocicleta dejó como saldo dos personas lesionadas la noche del domingo, en el cruce de las calles Tapia y Emilio Carranza, en el Centro de Monterrey.

El percance se registró alrededor de las 23:00 horas del domingo, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sobre la calle Tapia y presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que terminó impactándose contra una patrulla que transitaba con preferencia de paso por la calle Emilio Carranza.

Tras el impacto, la unidad oficial resultó con daños en la puerta izquierda, del lado del conductor, mientras que tanto el motociclista como el policía que conducía la patrulla sufrieron lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a ambos involucrados. El motociclista presentó diversas contusiones y el oficial una lesión leve en uno de sus brazos; sin embargo, ninguno de los dos requirió ser trasladado a un hospital, al no presentar heridas de consideración.

Elementos de Tránsito de Monterrey realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, mientras la circulación permaneció parcialmente afectada durante las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.