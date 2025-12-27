Motociclista fue auxiliado por oficial de Tránsito tras accidente

Cabe destacar que el agente de Tránsito cuenta con experiencia y capacitación en primeros auxilios, además de portar un botiquín en su unidad de servicio

Un motociclista fue auxiliado de manera oportuna por un oficial de Tránsito, lo que resultó determinante para salvaguardar su integridad, luego de resultar lesionado en un accidente vial registrado la mañana del jueves en la Avenida Paseo de los Leones, a la altura de la colonia Cumbres San Agustín.

El agente vial Javier Eduardo Ramírez Mena, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, atendió el reporte del percance alrededor de las 06:00 horas, tras recibir el llamado por parte de la central de radio.

Al arribar al sitio, el oficial encontró al motociclista tendido sobre el pavimento y con visibles manchas hemáticas en el rostro, por lo que de inmediato le brindó atención prehospitalaria, logrando controlar la hemorragia mediante la colocación de un vendaje.

Aunque se solicitó el apoyo de una ambulancia a través de la central de radio, esta no arribó al lugar, por lo que familiares del lesionado optaron por trasladarlo por sus propios medios a un hospital para su atención médica.

La intervención del oficial Ramírez Mena, así como el apoyo de conductores de taxis de aplicación que reportaron el accidente y colaboraron en el abanderamiento de la zona, fue clave para prevenir otro incidente vial y mantener la seguridad en el área.

Cabe destacar que el agente de Tránsito cuenta con experiencia y capacitación en primeros auxilios, además de portar un botiquín en su unidad de servicio, lo que le ha permitido brindar apoyo a ciudadanos en diversas ocasiones.