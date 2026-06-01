Motociclista fallece tras chocar con muro en Gonzalitos

Por: Esmeralda Valdez 31 Mayo 2026, 20:28 Compartir

Debido a las labores de investigación, dos carriles permanecieron cerrados a la circulación, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la zona

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Un motociclista perdió la vida luego tras un accidente sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba por la mencionada arteria cuando presuntamente perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el muro de contención, lo que le provocó lesiones que le causaron la muerte en el lugar. La víctima vestía tenis negros y pantalones de mezclilla; aún no ha sido identificada de manera oficial. Realizan peritajes en la zona del percance Al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes acordonaron el área para resguardar la escena, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes. Debido a las labores de investigación, dos carriles permanecieron cerrados a la circulación, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la zona.