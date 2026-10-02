Motociclista esquiva auto y resulta lesionado; conductor huye

Elementos de la policía municipal acudieron a auxiliar a la víctima, quien presentó una posible fractura y requirió hospitalización.

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Un motociclista repartidor de comida resultó lesionado luego de derrapar sobre la Calzada del Valle, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con compañeros del lesionado, el accidente ocurrió cuando circulaba a bordo de una motocicleta blanca; un automóvil se acercó demasiado a su carril, por lo que maniobró para evitar un choque.

Sin embargo, perdió el control y cayó sobre la avenida, quedando en el segundo carril de circulación. El accidente le habría provocado una posible fractura en su tobillo izquierdo.

El conductor del automóvil involucrado habría continuado su marcha y se retiró del lugar tras percatarse del accidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para auxiliar al motociclista y abanderar la zona, mientras paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Debido al accidente, los policías realizaron labores para desviar el tráfico y evitar otro percance en la zona.