Motociclista es lesionado tras choque con camioneta en Escobedo

El presunto responsable, conductor de una camioneta color dorada Toyota modelo Avanza, permaneció en el lugar en espera de la ayuda

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Un hombre resultó lesionado luego de protagonizar un accidente vial en la carretera Colombia en su cruce con la carretera Monclova, en Escobedo.

El percance ocurrió entre un vehículo y una motocicleta, dejando lesionado al conductor de esta unidad, identificado como Julio César Contreras, quien sufrió una lesión en el hombro izquierdo, presuntamente una dislocación, así como múltiples raspones.

Al lugar arribaron elementos de movilidad de la policía municipal, quienes cerraron dos carriles en el lugar; luego de unos minutos, cuerpos de emergencia de Cruz Roja llegaron para atender al hombre lesionado, quien se encontraba sobre el pavimento.

Tras la valoración correspondiente, se determinó que tendría que ser trasladado al hospital 21 del IMSS para su atención médica.

El presunto responsable, conductor de una camioneta color dorada Toyota modelo Avanza, permaneció en el lugar en espera de la ayuda y atención del afectado.

Las unidades fueron enviadas al corralón mientras concluyen las investigaciones que deslinden responsabilidades.