Motociclista choca y resulta lesionado en Ciudad Solidaridad

Al ser auxiliado se dio a conocer que debido al impacto contra el automóvil de alquiler, el hombre sufrió traumatismo en ambas piernas.

Un motociclista que llevaba un regalo resultó lesionado al chocar contra un automóvil de alquiler.

El percance vial ocurrió a las seis de la mañana en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y del Centro Norte en ciudad solidaridad.

Elementos de la Cruz Roja y Protecc Civil llegaron hasta ese cruce a prestarle auxilio al motociclista.

Sobre el pavimento encontraron lesionado a César Camacho, de 33 años de esas.

El hombre quedó tirado entre la motocicleta y el casco protector, además unos globos en color azul y un regalo.

Esto generó que fuera necesario su traslado a un hospital en el centro de la ciudad de la ciudad.

Asimismo las investigaciones revelaron que el lesionado chocó al circular por Luis Donaldo Colosio hacia la avenida Lincoln.

Sin embargo se investiga si el conductor del ecotaxi no respetó la luz roja del semáforo para dar vuelta a la izquierda y continuar con dirección a Centro Norte o viceversa.

Mientras que el lesionado se encuentra en el hospital el conductor del taxi fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público.