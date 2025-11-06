Motociclista choca y cae tras ser cerrado por auto en Garza Sada

Agentes de Tránsito de Monterrey acudieron a la zona para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades involucradas

Un motociclista resultó lesionado luego de impactar contra un vehículo que le cerró el paso cuando ambos intentaban incorporarse a la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de Alfonso Reyes, en el sur de Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil KIA, que circulaba por Garza Sada, intentó ingresar al área del Casino Winland, sin percatarse de que otro vehículo se incorporaba desde Alfonso Reyes. En ese momento, el motociclista que transitaba por la vía principal fue sorprendido por la maniobra y terminó chocando contra el auto, para luego caer al pavimento.

Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió una lesión en la rodilla izquierda, por lo que fue atendido por paramédicos del CRUM que arribaron al lugar. Aunque presentaba dolor, decidió esperar el pase médico para recibir una valoración más completa.

Agentes de Tránsito de Monterrey acudieron a la zona para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades involucradas, lo que provocó una ligera afectación vehicular sobre Garza Sada.