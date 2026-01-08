Motociclista choca en Guadalupe; unidad tenía reporte de robo

El lesionado quedó a disposición del Ministerio Público por un delito equiparable al robo de vehículo, en tanto se determina su situación legal

Un hombre resultó lesionado luego de estrellarse contra la fachada de un domicilio cuando conducía una motocicleta con reporte de robo, en hechos registrados la tarde del martes 6 de enero de 2026 en el municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió aproximadamente tres horas después de que la motocicleta fuera reportada como robada a mediodía en la colonia Tierra Propia, segundo sector. El choque se registró sobre el cruce de las calles Ocotlán y Teocaltiche, en la misma zona habitacional, cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una vivienda.

Vecinos del sector realizaron el reporte al sistema de emergencias C-4i al observar la motocicleta incrustada en la fachada del domicilio y al conductor lesionado sobre la vía pública. Al arribo de los policías municipales, localizaron al motociclista herido y procedieron a brindarle auxilio.

Durante la inspección, los oficiales detectaron que las características de la motocicleta coincidían con un reporte de robo emitido horas antes. Al verificar las placas, se confirmó que correspondían a la misma unidad sustraída en ese sector.

El conductor, identificado como Eliud, de entre 20 y 25 años, fue trasladado bajo custodia a un hospital del municipio de Juárez para recibir atención médica, mientras que la motocicleta fue asegurada y puesta a disposición de la Agencia Especializada en Robos de Vehículos de la Fiscalía Estatal.

Una vez atendido, el lesionado quedó a disposición del Ministerio Público por un delito equiparable al robo de vehículo, en tanto se determina su situación legal.