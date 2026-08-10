Motociclista choca contra vehículo y resulta gravemente herido

Tras el fuerte choque, la motocicleta derramó combustible, mientras que el vehículo quedó con la defensa completamente destrozada por el impacto

Un motociclista resultó gravemente herido luego de pasarse un señalamiento de alto y chocar contra un vehículo en el Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Isaac Garza y Venustiano Carranza, donde, de acuerdo con testigos en el lugar, el motociclista circulaba a exceso de velocidad cuando ignoró el alto y se impactó contra un automóvil de color azul.

Tras el fuerte choque, la motocicleta derramó combustible, mientras que el vehículo quedó con la defensa completamente destrozada por el impacto.

El motociclista salió proyectado y terminó estrellándose contra la barda de una tienda ubicada en la esquina. Presentaba lesiones de consideración, principalmente en el pecho.

Trasladan al motociclista a un hospital

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al herido a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía de Monterrey aseguraron al conductor del vehículo involucrado, quien fue trasladado para rendir su declaración y determinar cómo ocurrió el accidente.