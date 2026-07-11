Motociclista choca contra un Tesla sobre Morones Prieto

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y cayó de forma violenta sobre el pavimento, por lo que fue atendido de inmediato

Un motociclista de 48 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este viernes sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la incorporación al complejo vial Gonzalitos, en la colonia Balcones del Carmen, en el municipio de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 07:40 horas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de Movilidad Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba sobre la avenida Morones Prieto cuando un automóvil Tesla, presuntamente se disponía a incorporarse al complejo vial Gonzalitos y habría frenado de manera repentina. Esta maniobra ocasionó que el conductor de la motocicleta no alcanzara a detenerse y se impactara por alcance contra la parte trasera del vehículo.

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y cayó de forma violenta sobre el pavimento, por lo que fue atendido de inmediato por los cuerpos de auxilio.

Durante la valoración prehospitalaria, Mario Rodríguez Faz, de 48 años, presentó traumatismo en el tórax, lesiones en ambas extremidades inferiores y diversas abrasiones en el brazo derecho, por lo que fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para descartar fracturas y recibir atención médica especializada.

La conductora del Tesla, identificada como Margarita, de 51 años, permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Movilidad Monterrey efectuaron el peritaje para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, además de implementar un operativo para agilizar la circulación en la zona, la cual registró afectaciones durante varios minutos.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil Monterrey, Cruz Roja Mexicana y oficiales de Movilidad Monterrey. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las causas exactas del percance.