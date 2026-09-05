Motociclista choca contra RZR en camino a Cola de Caballo

Por: Alejandro García 04 Septiembre 2026, 13:15 Compartir

Tras el percance, cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar atención médica a los dos motociclistas que resultaron lesionados.

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Se registra choque entre una motocicleta y un vehículo tipo RZR sobre la carretera a Cola de Caballo, a la altura de La Cieneguilla. De acuerdo con el reporte preliminar, la motocicleta en la que viajaban dos personas no habría alcanzado a frenar, terminando por impactarse contra la parte trasera del RZR. Tras el percance, cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar atención médica a los dos motociclistas que resultaron lesionados. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones ni la identidad de los involucrados.