Motociclista choca contra camioneta en San Nicolás

Un joven de 18 años resultó gravemente lesionado luego de derrapar e impactarse contra una camioneta cuando presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

El percance ocurrió sobre la avenida López Mateos, en el puente a desnivel ubicado en su cruce con Juan Pablo II, en el municipio de San Nicolás. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista, quien no fue identificado, se desplazaba hacia el norte cuando perdió el control, derrapó y terminó chocando contra la parte lateral de una camioneta en color guindo que transitaba por la zona.

El conductor de la camioneta, fue el primero en auxiliar al joven, junto con otros motociclistas y automovilistas. Tras llamar a los números de emergencia, elementos de Protección Civil de San Nicolás arribaron al sitio y paramédicos de la corporación municipal realizaron el traslado del lesionado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS número 21.

Durante varios minutos, al menos un carril de la vialidad permaneció cerrado mientras las autoridades retiraban las unidades involucradas y normalizaban la circulación.