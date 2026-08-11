Motociclista choca contra auto y resulta lesionado en San Pedro

El motociclista circulaba por la zona cuando, por causas que no fueron establecidas, terminó impactándose contra la parte trasera de un Hyundai

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Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del domingo en el cruce de Lázaro Cárdenas y Paseo Olga, en la colonia Ampliación Valle del Mirador.

Según testigos, el motociclista circulaba por la zona cuando, por causas que no fueron establecidas, terminó impactándose contra la parte trasera de un Hyundai Grand i10 en color negro.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Omar Dávila Galván, de 20 años, quien resultó policontundido y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario para recibir atención médica.

El automóvil era conducido por Manuel de Jesús Arellano Martínez, de 54 años, quien resultó estable tras el accidente.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y San Pedro acudieron al sitio para atender el percance, eliminar riesgos y liberar la vialidad, mientras personal municipal se hizo cargo de las diligencias correspondientes.