Motociclista choca con autobús de pasajeros en Montemorelos

Uno de los vehículos participantes se trataba de un auto compacto así como el autobús de pasajeros y la motocicleta que quedó destrozada.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de una motocicleta fue trasladado grave al participar en un choque con un autobús de pasajeros en Montemorelos.

El accidente vial se registró en la carretera nacional de Linares a Montemorelos, a unos metros del hospital general.

Señalaron que fueron tres los vehículos participantes un autobús de pasajeros y un auto así como una motocicleta este último resultó herido grave.

Personal de Protección Civil lo traslado al hospital general con lesiones de consideración fractura de cráneo por lo que ingresó de urgencias.

Uno de los vehículos participantes se trataba de un auto compacto así como el autobús de pasajeros y la motocicleta que quedó destrozada.

En el lugar elementos de la guardia nacional división camino se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes.

El hombre no fue identificado por las condiciones en las que fue trasladado de urgencias.