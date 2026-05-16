Motociclista atropella a peatón en Eloy Cavazos

Derivado de este accidente ambos quedaron tendidos sobre el pavimento y de inmediato llegaron cuerpos de emergencia al lugar.

La avenida Eloy Cavazos fue testigo de un accidente vehicular que involucró a una motociclista y a un peatón, en el cual ambos sufrieron lesiones.

De acuerdo con el reporte, la motociclista que circulaba en esta avenida de Oriente a Poniente terminó impactando contra un hombre que trataba de cruzar la calle con dirección a la Calle 15 de Mayo.

Derivado de este accidente ambos quedaron tendidos sobre el pavimento y de inmediato llegaron cuerpos de emergencia al lugar.

El hombre fue atendido por elementos de la Cruz Roja Mexicana, mientras que la mujer tuvo que esperar a que llegase Protección Civil de Guadalupe para ser atendida de sus lesiones.

Para agilizar la movilidad en esta zona, tránsito municipal realizó trabajos pertinentes.

Cabe resaltar que a unos metros de donde ocurrió el accidente, se encontraba un puente peatonal.