Aunque se anunció a Clara Luz Flores como coordinadora de defensa, ese nombramiento pudiera modificarse con el resultado de este nuevo ejercicio

El Partido del Trabajo (PT) anunció que se realizará una nueva encuesta o proceso de medición entre el petista Jesús Elizondo y la morenista Clara Luz Flores, para definir al coordinador estatal de los trabajos de la 4T.

Arropado por la dirigencia nacional, diputados federales y militantes petistas, Elizondo aseguró que a principios de diciembre se realizará el proceso en el que se incluirá una nueva metodología.

“Estamos anunciando la segunda encuesta que se va a realizar entre la finalista de Morena que es la propuesta Clara Luz Flores y su servidor, la propuesta del Partido del Trabajo, Jesús Elizondo, una encuesta que se realizará a inicios de diciembre, los primeros días de diciembre”, expuso.

“Se hará con metodología científica, no es la repetición de la encuesta que hizo Morena, es una encuesta nueva, no se está repitiendo ningún proceso, sino se está haciendo un proceso nuevo con otras preguntas, con otra metodología que esté acuerdo nació en la mesa nacional, en su momento lo hicimos público”.

Morena no confirma su participación en la nueva encuesta

Aunque en la rueda de prensa no estuvo presente Morena y no se ha confirmado por este partido que participarán en el proceso, Elizondo aseguró que ya hubo una mesa en la que se acordó que en Nuevo León se hará dicho proceso.

“El tema de la medición es un acuerdo público, es un acuerdo a nivel nacional, nosotros estamos anunciando en qué se va a hacer esa encuesta”, afirmó el aspirante.

“No caemos en escenarios hipotéticos porque seríamos irresponsables, nosotros hemos sido muy respetuoso”.

PT busca mantener coalición rumbo a las elecciones de 2027

Alberto Anaya, líder moral del PT y Senador de la República, señaló que la prioridad es llegar en coalición a la elección del 2027 y si esto no sucede no sería responsabilidad de su partido.