Morena ve fuerte su marca en NL rumbo a gubernatura

Alejandro Murat afirmó que Morena cuenta con perfiles sólidos para Nuevo León y confirmó que el registro de aspirantes será el 22 de junio

El delegado de Morena para el proceso de selección de la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, el senador Alejandro Murat, aseguró que la marca de este partido político está fuerte en la entidad y así seguirá.

El exgobernador de Oaxaca ratificó que el próximo 22 de junio será el registro de quienes aspiran al cargo de coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en la entidad, y la persona elegida será quien finalmente se convierta en la candidata o candidato.

Sin mencionarlos por sus nombres, se refirió a Andrés Mijes, Judith Díaz, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Clara Luz Flores, Jesús Elizondo y Felipe de Jesús Cantú.

No se ha lanzado la convocatoria que establece las reglas.

"El proceso se hará público; el 22 de junio se van a inscribir los candidatos que aspiren apegados a la normatividad electoral y estamos muy contentos, en Morena hay perfiles muy sólidos", expresó.

Aseguró que "sobran" mujeres preparadas para contender.

"Sobran mujeres aquí, hay muchas mujeres muy capaces y también muchos hombres, así que lo que queremos es invitar a toda la población para que se sume a esta fiesta democrática, que puedan evaluar los perfiles; en Morena estamos listos para hacer equipo con Nuevo León", declaró.