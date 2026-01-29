Morena, Partido Verde y PT tendrán alianza para 2027

El panorama político de Nuevo León de cara a los próximos comicios comenzó a definirse oficialmente. El senador Waldo Fernández anunció la formalización de la coalición entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para el proceso electoral de 2027.
Unidad frente a los rumores de división
Durante el anuncio, Fernández fue enfático al señalar que esta unión es una respuesta contundente a los sectores que especulaban sobre una posible fractura dentro de la autodenominada "Cuarta Transformación" en la entidad.
“Hoy se confirma esta gran alianza. Morena, Verde y PT vamos juntos en 2027. Esta decisión envía un mensaje claro a quienes apostaban por la división del movimiento en Nuevo León”, subrayó el legislador.