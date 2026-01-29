Morena, Partido Verde y PT tendrán alianza para 2027

Por: Carlos Nava 28 Enero 2026, 20:49 Compartir

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, aseguró que el bloque está listo para enfrentar el reto de 2027 y dar continuidad al proyecto de nación en el estado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El panorama político de Nuevo León de cara a los próximos comicios comenzó a definirse oficialmente. El senador Waldo Fernández anunció la formalización de la coalición entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para el proceso electoral de 2027. Unidad frente a los rumores de división Durante el anuncio, Fernández fue enfático al señalar que esta unión es una respuesta contundente a los sectores que especulaban sobre una posible fractura dentro de la autodenominada "Cuarta Transformación" en la entidad. “Hoy se confirma esta gran alianza. Morena, Verde y PT vamos juntos en 2027. Esta decisión envía un mensaje claro a quienes apostaban por la división del movimiento en Nuevo León”, subrayó el legislador.

Respaldo de las dirigencias nacionales

El evento contó con la presencia de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde y Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.

Un modelo de éxito comprobado

El senador recordó que esta coalición, bajo el nombre “Seguimos Haciendo Historia”, ha entregado resultados tangibles tanto a nivel federal como local.

Destacó que esta misma fórmula fue la que llevó a la presidencia a Claudia Sheinbaum, logró victorias clave en el Senado y diputaciones federales y expandió la presencia del movimiento en alcaldías y estados, consolidándolos como la principal fuerza política del país.

Fernández concluyó asegurando que el bloque está listo para enfrentar el reto de 2027 y dar continuidad al proyecto de nación en el estado.