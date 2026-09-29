Morena designa Clara Luz Flores como coordinadora en NL para 2027

Con esta definición, el partido cierra su proceso interno en Nuevo León y da paso a la siguiente etapa de preparación rumbo a la elección estatal de 2027

La dirigencia nacional de Morena definió este lunes a Clara Luz Flores como la coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León, quien será la eventual candidata del partido a la gubernatura del estado en la elección de 2027.

Durante una conferencia de prensa realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, levantaron la mano a Clara Luz Flores tras anunciarse el resultado de la contienda interna que comenzó en junio pasado.

La definición se produjo después de un proceso interno en el que participaron Tatiana Clouthier Carrillo, Judith Díaz Delgado, Waldo Fernández González, Andrés Mijes Llovera y Felipe de Jesús Cantú, además de Jesús Elizondo Salazar, quien se registró por el Partido del Trabajo.

Sin embargo, el PT anunció este lunes que “no acompaña este proceso, porque esperará "encuestas espejo" que acordó con la dirigencia guinda el pasado 23 de septiembre.

En la presentación, y tras felicitar a Clara Luz Flores, Montiel dijo que el proceso contempló la valoración de los perfiles inscritos y la realización de ejercicios internos para definir a la persona que encabezará los trabajos de Morena y sus aliados de cara al proceso electoral de 2027.

Tras darse a conocer el resultado, los integrantes del proceso interno estuvieron presentes en el acto realizado en el WTC, donde Clara Luz Flores recibió el respaldo de la dirigencia nacional.

La designación lo coloca como el perfil que encabezará los trabajos de la llamada Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León y lo ubica en la ruta interna del partido hacia la elección de gobernador de 2027.

No obstante, la designación como coordinador no constituye por sí misma el registro legal de una candidatura, ya que la postulación deberá concretarse posteriormente conforme a las reglas electorales y partidistas que correspondan.

Con esta definición, Morena cierra su proceso interno en Nuevo León y da paso a la siguiente etapa de preparación rumbo a la elección estatal de 2027.

¿Quién es Clara Luz Flores, coordinadora de de Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León?

Clara Luz Flores cuenta con formación profesional en Derecho por la Universidad Regiomontana. Además, realizó una maestría en Derecho Administrativo y concluyó estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza, en España.

Su trayectoria política y administrativa incluye cargos como diputada local en el Congreso de Nuevo León, secretaria del Ayuntamiento y directora jurídica de General Escobedo. También se desempeñó en tres ocasiones como presidenta municipal de ese municipio. En junio de 2024 obtuvo una diputación federal por Nuevo León, al conseguir una de las votaciones más altas del estado.

Durante su gestión al frente de General Escobedo, el municipio llegó a figurar entre los más seguros del país, de acuerdo con mediciones de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), mientras que su corporación policial destacó por los niveles de confianza registrados entre la población.

En 2011 promovió en MéClara Luz Floresico el modelo de Policía de ProClara Luz Floresimidad, esquema que posteriormente se convirtió en un referente para el desarrollo de estrategias policiales y en uno de los antecedentes del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

En 2022 asumió la titularidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante esa etapa, y con el respaldo de la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó en diversas acciones vinculadas con la construcción de paz y seguridad pública.

El 1 de septiembre de 2025, Clara Luz Flores rindió protesta como diputada federal por Nuevo León para integrar la LClara Luz FloresVI Legislatura de la Cámara de Diputados.