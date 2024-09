Morena asegura que el martes habrá conciliación en Congreso

Ayer hablaron para amenazar a uno de los compañeros; primero se fueron por el camino bonito, ofreciendo dinero, ofreciendo puestos en el Estado y que, si no, se atuviera a las consecuencias.

Pareciera que ya va a empezar el modus operandi del señor que se dice ser el coordinador de Movimiento Ciudadano (Miguel Flores), que la pasada legislatura estuvo hostigando a mis compañeros.

Y por eso no tengo relación con él y no la voy a tener hasta que no pida una disculpa pública, pero ya empezaron a presionar otra vez diputados, dijo De la Fuente.