Morena aceptaría a Lorena si se hace votación nuevamente

La diputada Anylú Bendición Hernández aseguró que no están en contra de Lorena de la Garza, sino de cómo se llevó a cabo el proceso para la mesa directiva

La bancada de Morena aseguró que aceptaría a Lorena de la Garza como presidenta del Congreso si la votación de la mesa directiva se vuelve a hacer, ya que no tienen nada en contra de ella.

Luego de la sexta sesión ordinaria sin iniciar por falta de aprobación del orden del día en el Congreso, la diputada Anylú Bendición Hernández aseguró que entre las conversaciones que ha tenido con otros grupos legislativos es hacer nuevamente la votación, ya que no están en contra de Lorena, sino de cómo se llevó a cabo el proceso.

“Yo no tengo ningún problema, Lorena es mi amiga, lo he hecho público, la respeto mucho, no es el tema de las personas, sino de lo que sucedió.

“Encontramos vicios en los procedimientos, que ya lo hemos dialogado mucho, por eso queremos una votación nueva donde podamos ya sacar los 42 diputados y diputadas, porque hay condiciones para hacerlo, yo respeto mucho a la diputada Lorena”, dijo Anylú Bendición.

Sin embargo, si no hay una nueva votación, la bancada de Morena continuará votando en contra del orden del día, ya que, según Anylú, mas que la presidencia, ellos señalan que su compañera Grecia Benavides renunció a la mesa directiva el pasado 31 de agosto.

Comentarios