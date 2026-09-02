Monterrey ya se prepara rumbo al 15 de septiembre

En los comercios del centro de Monterrey encontramos de todo para la fiesta tricolor, sí, para la gran Noche Mexicana en la que todos nos sentirnos orgullosos

Ya se respira el ambiente patrio.

Es Septiembre, Mes de la Patria, y ya inició la venta de los artículos y adornos para dar el Grito de Independencia de México.

En vísperas del 15 de Septiembre, hay que ir preparando el ambiente para festejar el 216 aniversario del inicio de la lucha por la libertad.

Comercios ofrecen artículos para la Noche Mexicana

En los comercios del centro de Monterrey encontramos de todo para la fiesta tricolor, sí, para la gran Noche Mexicana en la que todos reafirmamos sentirnos orgullosos de nuestro país y celebramos nuestra Independencia.

Todo con esa inconfundible mezcla de colores verde, blanco y rojo: desde matracas, trompetas, papel picado, rehiletes, los vestidos típicos con los motivos tricolores, las imágenes de los héroes que nos dieron patria y libertad, los sombreros, todo tipo de adornos para la ocasión y adornos que simulan ser piñatas.

Y desde luego: la imagen de nuestra bandera, la imponente Bandera de México.

"Ya terminamos la temporada de mochilas y seguimos con la temporada de Septiembre. Primero Dios, esperamos que esté buena la temporada, gracias a Dios ya empezamos y pinta bien", dice una comerciante.

La mercancía proviene del Estado de México.

Lo que más lleva la clientela es la Bandera de México, en todos tamaños.

Precios se mantienen sin aumentos

"Ahorita ya empiezan con los adornos, todo lo que son las guías para adornar las casas. Las banderas es lo que más nos piden ahorita. Los precios son los mismos del año pasado, no han aumentado, una bandera, la más grande, de 3 metros, está como en 380 pesos, pero hay banderas de 20 pesos, dependiendo del tamaño", explica. "Aquí los esperamos, en Garibadi (entre 5 y 15 de Mayo) , para atenderlos, con mucho gusto", comenta.

Apúrese, porque el tiempo pasa veloz... tanto que algunos comerciantes ya comienzan a ofrecer artículos alusivos a una fiesta próxima, anglosajona y a la que se le relaciona con el terror: la de Halloween.

Así que mejor gocemos el "¡Viva México!" y sigamos orgullosos de nuestra patria.