Monterrey y Guadalupe celebrarán el Día de los Michis

Los municipios preparan este fin de semana actividades gratuitas con adopciones, vacunas, consultas veterinarias y servicios para mascotas

En el marco del Día Internacional del Gato, los municipios de Monterrey y Guadalupe realizarán este fin de semana actividades gratuitas para promover el bienestar animal, la adopción responsable y el cuidado de los felinos.

En Guadalupe, el gobierno municipal llevará a cabo el MIAU Fest este domingo 9 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, en el Polivalente Tierra Propia, donde los asistentes podrán acceder sin costo a diversos servicios para sus mascotas.

Durante la jornada se ofrecerá vacunación antirrábica, consultas veterinarias, desparasitación, corte de uñas y entrega de vales para esterilización, con el objetivo de fomentar la salud y el bienestar de los gatos y otros animales de compañía.

Por su parte, en Monterrey se realizará el Adopta Fest este sábado 8 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas, en Urban Village Garza Sada, ubicado sobre la avenida Garza Sada 3431.

El evento estará enfocado en impulsar la adopción responsable de gatos, además de sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado y la protección de los animales de compañía.

Ambas actividades serán de entrada gratuita y estarán abiertas a las familias que deseen convivir con los felinos, adoptar un nuevo integrante para su hogar o aprovechar los servicios veterinarios que ofrecerán las autoridades y organizaciones participantes.

Con estas jornadas, Monterrey y Guadalupe se suman a la conmemoración internacional dedicada a crear conciencia sobre el bienestar de los gatos, promover su adopción y fomentar una tenencia responsable.