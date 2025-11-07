Monterrey y Dallas intercambian prácticas de seguridad

A través de un recorrido por las instalaciones, se brindó información sobre las estrategias desplegadas diariamente en la ciudad estadounidense

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza sostuvo una reunión privada con Daniel C. Comeaux, jefe del Departamento de Policía de Dallas para analizar las estrategias de vigilancia y seguridad previo al Mundial de Fútbol 2026.

Ambos funcionarios recorrieron el Centro de Mando y Control de la autoridad estadounidense, mientras compartían las prácticas para la formación, desarrollo profesional y

fortalecimiento de las capacidades de los elementos de las corporaciones.

Por su parte, el presidente municipal de Monterrey reconoció la tecnología que se aplica para la seguridad pública de forma cotidiana, así como las respuestas ante la crisis y la coordinación de emergencias.

Además, analizaron las acciones que cada una de las ciudades proyecta en materia de seguridad para los eventos pactados para el próximo año.