Monterrey y Coparmex impulsan desarrollo económico

Roberto Cantú afirmó que la firma del acuerdo confirma una visión conjunta orientada al desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida

Con el propósito de fortalecer el desarrollo económico y consolidar una ciudad más competitiva e incluyente, el Municipio de Monterrey firmó un acuerdo de entendimiento con la Coparmex Nuevo León.

El convenio busca reforzar la capacidad institucional y generar estrategias conjuntas en beneficio del sector productivo local, además de impulsar la marca Monterrey y potenciar los productos y servicios que se generan en la capital del Estado.

Sinergia entre gobierno y sector empresarial

El alcalde destacó que la colaboración entre autoridades y empresariado puede traducirse en acciones concretas que impacten de forma positiva en la calidad de vida de la población.

“Este convenio es fundamental porque representa hacer sinergia y construir sociedad con el sector empresarial”, señaló.

Explicó que tanto el sector productivo como el gobierno funcionan como engranes complementarios que, al trabajar de manera coordinada, pueden ampliar su capacidad de respuesta y atención a la comunidad.

Impulso a inversión y empleabilidad

El acuerdo establece bases de vinculación y cooperación para fortalecer al sector empleador y promover el progreso económico dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Entre los compromisos destacan:

Fortalecer alianzas estratégicas de interés común.

Establecer un canal permanente para la agenda económica.

Considerar a Coparmex como órgano de consulta.

Promover su participación en consejos municipales vinculados a desarrollo económico, empleabilidad, mejora regulatoria, seguridad y protección civil.

Impulsar la promoción de Monterrey como destino de inversión.

Fomentar asesoría y capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Visión compartida de crecimiento sostenible

El presidente de Coparmex Nuevo León, Roberto Cantú, afirmó que la firma del acuerdo confirma una visión conjunta orientada al desarrollo sostenible, la competitividad y la mejora en la calidad de vida.

Subrayó que Monterrey mantiene una identidad ligada al emprendimiento, la innovación y la proyección de futuro, por lo que fortalecer la colaboración entre el municipio y el sector empresarial representa una decisión estratégica.

Con esta acción, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de trabajar coordinadamente con el empresariado para generar más y mejores empleos y fortalecer la economía local.