Monterrey y CFE acuerdan atender apagones en las colonias

El Gobierno de Monterrey y los directivos de la CFE acordaron mantener una estricta coordinación para revisar puntualmente cada reporte

Con el objetivo de resolver la problemática de los constantes apagones que afectan a diversas colonias de la capital de Nuevo León, el secretario de Administración del Gobierno de Monterrey, Marcelo Segovia, sostuvo una reunión de trabajo en la Ciudad de México con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El encuentro da seguimiento a las mesas de diálogo que la administración del alcalde Adrián de la Garza ha mantenido previamente con representantes vecinales y funcionarios locales de la paraestatal en la urbe regia.

Durante la mesa técnica en la capital del país, se expusieron de manera detallada las múltiples solicitudes ciudadanas y las fallas en el suministro eléctrico que padece la población regiomontana.

Municipio gestiona atención a los reportes de vecinos

A pesar de que el servicio de energía eléctrica es de competencia federal y no depende directamente del Gobierno Municipal, Marcelo Segovia enfatizó que la instrucción del alcalde es consolidar al municipio como un enlace directo y efectivo entre los afectados y las autoridades responsables.

"Si el vecino se acerca con nosotros, nuestra responsabilidad es escuchar, tocar las puertas que tengamos que tocar y ayudar a encontrar cómo sí. Venimos hasta la Ciudad de México para seguir dando seguimiento y gestionar hasta resolver", puntualizó el funcionario.

Como resultado de la reunión, el Gobierno de Monterrey y los directivos de la CFE acordaron mantener una estricta coordinación para revisar puntualmente cada reporte y avanzar en la estabilización del servicio.