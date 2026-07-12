Monterrey vive el triunfo de Inglaterra en el FIFA Fan Festival™

El partido a favor de los ingleses con un marcador 2-1, estuvo lleno de emoción de principio a fin, manteniendo a los asistentes atentos a las acciones

Los aficionados regiomontanos vivieron con intensidad el duelo entre Noruega e Inglaterra desde el Monterrey FIFA Fan Festival™, instalado en el Parque Fundidora, donde siguieron cada jugada del encuentro en las pantallas gigantes del recinto.

El partido a favor de los ingleses con un marcador 2-1, estuvo lleno de emoción de principio a fin, manteniendo a los asistentes atentos a las acciones en la cancha y celebrando cada momento del enfrentamiento, en medio del ambiente festivo que ha caracterizado al festival mundialista.

La fiesta mundialista continúa en su recta final

A unos días de que concluya la fiesta futbolística, cientos de personas continúan reuniéndose en el FIFA Fan Festival™ para disfrutar de los partidos, convivir con otros aficionados y formar parte de la recta final de las actividades organizadas con motivo de la Copa del Mundo.